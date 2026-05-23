В Самаре на перекрестке 22 Партсъезда и Вольской временно изменена схема движения

В Самаре приступили к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц 22 Партсъезда и Вольской. 22 мая стартовал первый этап работы, до 5:00 28 мая движение транспорта на данном участке будет ограничено. Вторую фазу работ начнут 29 мая с 20:00 и закончат 4 июня к 5:00, работы пройдут на противоположной стороне перекрестка. По данному участку проходят маршрутные трамваи № 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23. Для этих трамваев в первый этап ремонта перекресток будет недоступен в следующие даты и время: с 23 мая 23:00 до 24 мая 05:00: с 24 мая 20:00 до 25 мая 05:00; с 25 мая 20:00 до 26 мая 05:00; с 26 мая 20:00 до 27 мая 05:00; с 27 мая 20:00 до 28 мая 05:00. Об этом сообщили в администрации Самары: