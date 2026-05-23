В Казани состоялась Всероссийская олимпиада по инженерному конструированию

Всероссийская олимпиада по основам инженерного конструирования прошла 16 мая в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Участниками стали 106 студентов из ведущих вузов Москвы, Ижевска, Волгограда и других регионов России, а также из КНР. Они посетили музей Казанского авиационного института, где познакомились с историей вуза и отечественного авиастроения. После экскурсии состоялась лекция заведующего кафедрой машиностроения и инженерной графики, на которой ребятам рассказали о механизмах и устройствах, создаваемых непосредственно в лабораториях кафедры.
Для сопровождающих преподавателей и руководителей команд организовали отдельную лекцию профессора из Казахстана. Это мероприятие проводилось в формате обмена опытом и знаниями между вузами России и Республики Казахстан.
По результатам командного зачета дипломы за первое место были присуждены сборным из Московского энергетического института, Московского государственного технического университета им. Баумана и Университета науки и технологий МИСИС.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.