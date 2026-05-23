Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани состоялась Всероссийская олимпиада по инженерному конструированию

В ней приняли участие более 100 студентов из ведущих вузов Москвы, Ижевска, Волгограда, а также из КНР.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская олимпиада по основам инженерного конструирования прошла 16 мая в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Участниками стали 106 студентов из ведущих вузов Москвы, Ижевска, Волгограда и других регионов России, а также из КНР. Они посетили музей Казанского авиационного института, где познакомились с историей вуза и отечественного авиастроения. После экскурсии состоялась лекция заведующего кафедрой машиностроения и инженерной графики, на которой ребятам рассказали о механизмах и устройствах, создаваемых непосредственно в лабораториях кафедры.

Для сопровождающих преподавателей и руководителей команд организовали отдельную лекцию профессора из Казахстана. Это мероприятие проводилось в формате обмена опытом и знаниями между вузами России и Республики Казахстан.

По результатам командного зачета дипломы за первое место были присуждены сборным из Московского энергетического института, Московского государственного технического университета им. Баумана и Университета науки и технологий МИСИС.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.