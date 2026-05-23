Донские полицейские задержали автоугонщика

В Новочеркасске полицейские установили и задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Как рассказали донские полицейские, с заявлением в дежурную часть обратился 21-летний местный житель. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2199, который был припаркован возле двора, угнали. Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее судимый местный житель.
«Фигурант вечером шел по улице и заметил припаркованное транспортное средство. Убедившись в отсутствии очевидцев, злоумышленник проник в него, повредив личинку замка. Он завел авто и уехал кататься по городу», — рассказали в полиции.
Стражи правопорядка изъяли угнанный автомобиль и в ближайшее время передадут его законному владельцу. В отношении же подозреваемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.