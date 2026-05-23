Нижегородцам напомнили о короткой рабочей неделе в середине июня

Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев и их соотечественников в середине июня. Соответствующая информация содержится в производственном календаре.
Короткой для работающих граждан окажется рабочая неделя с 8 по 14 июня. В пятницу жители РФ смогут отдохнуть — 12 июня в стране будут отмечать День России.
Перед длинными выходными россиян будет ждать сокращенный рабочий день. Стоит отметить, что следующий продолжительный уикенд предусмотрен производственным календарем лишь в ноябре — 4-го числа в честь Дня народного единства.
Напомним, нижегородцы не поддержали объединение майских выходных за счет новогодних каникул. 55% участников опроса выступили против инициативы.