На востоке Ростовской области опасную мароккскую саранчу

В Заветинском районе обнаружили мароккскую саранчу.

Источник: Комсомольская правда

На востоке Ростовской области выявлен опасный вредитель — мароккская саранча. Об этом предупредили специалисты регионального филиала Россельхозцентра.

Во время обследования земель в Заветинском районе обнаружены личинки этого многоядного насекомого, представляющего угрозу практически для всех сельхозкультур и пастбищной растительности.

Зафиксирована средняя плотность — 1 особь на квадратный метр. Очаги сосредоточены на территориях, используемых под выпас скота.

Вред пастбищам личинки начинают наносить с раннего возраста, повреждая злаки, а со второго — способны перемещаться плотными кулигами. Массовое окрыление и появление взрослых особей, способных активно распространяться по региону, прогнозируется со второй декады июня.

Сельхозпроизводителям рекомендовали организовать постоянный мониторинг в восьми районах: Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Дубовском. Особое внимание следует уделять целинным, залежным и пастбищным территориям, где также могут присутствовать другие виды саранчовых.

