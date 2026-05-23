Эвакуировали 6 газовых баллонов: в Полесском районе загорелся жилой дом на две семьи

В Полесском муниципальном округе в ночь с 22 на 23 мая загорелся жилой дом на две семьи. Об этом сообщает МЧС региона.
ЧП произошло в посёлке Матросово на улице Левобережной. Пожарные эвакуировали 6 газовых баллонов, предотвратив угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Площадь ЧП составила 300 квадратных метров. С огнём боролись 12 человек личного состава и 3 спецавтомобиля. Причину пожара установят сотрудники органов дознания.
