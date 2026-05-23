Красноярцам представили список лучших мест для велопрогулок

В Красноярске наступил сезон велопрогулок, издание gornovosti.ru подготовило подборку из пяти локаций, где можно кататься удобно и безопасно.
Самым популярным местом остается остров Татышев. Там обустроены две дорожки: в западной части (маршрут на 10 километров подойдет любителям), в восточной (4 километра, для спортсменов). Тем, кто хочет ровной дороги без ям, стоит отправиться на левобережную набережную вдоль улицы Дубровинского. Покрытие там идеальное, а маршрут прямой.
Жители правого берега могут покататься по Ярыгинской набережной. В 2024 году там нанесли велоразметку, дорожка неширокая, зато видовые места и мало торговых палаток. Еще один вариант — набережная Качи имени Петра Пимашкова. От БКЗ нанесена разметка, людей заметно меньше, и можно спуститься к Виноградовскому мосту, чтобы соединить маршруты.
Для тех, кто ищет сложностей, подойдет экопарк «Гремячая грива». Там есть тропа «ГТО» протяженностью 18 километров с постоянными подъемами и спусками.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.