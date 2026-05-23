Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам представили список лучших мест для велопрогулок

Красноярцам порекомендовали, по каким маршрутом удобно и безопасно кататься на велосипеде.

В Красноярске наступил сезон велопрогулок, издание gornovosti.ru подготовило подборку из пяти локаций, где можно кататься удобно и безопасно.

Самым популярным местом остается остров Татышев. Там обустроены две дорожки: в западной части (маршрут на 10 километров подойдет любителям), в восточной (4 километра, для спортсменов). Тем, кто хочет ровной дороги без ям, стоит отправиться на левобережную набережную вдоль улицы Дубровинского. Покрытие там идеальное, а маршрут прямой.

Жители правого берега могут покататься по Ярыгинской набережной. В 2024 году там нанесли велоразметку, дорожка неширокая, зато видовые места и мало торговых палаток. Еще один вариант — набережная Качи имени Петра Пимашкова. От БКЗ нанесена разметка, людей заметно меньше, и можно спуститься к Виноградовскому мосту, чтобы соединить маршруты.

Для тех, кто ищет сложностей, подойдет экопарк «Гремячая грива». Там есть тропа «ГТО» протяженностью 18 километров с постоянными подъемами и спусками.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.