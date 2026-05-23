Красноярцам представили список лучших мест для велопрогулок

Жители правого берега могут покататься по Ярыгинской набережной. В 2024 году там нанесли велоразметку, дорожка неширокая, зато видовые места и мало торговых палаток. Еще один вариант — набережная Качи имени Петра Пимашкова. От БКЗ нанесена разметка, людей заметно меньше, и можно спуститься к Виноградовскому мосту, чтобы соединить маршруты.