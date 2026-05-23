В Крыму пассажирские поезда следуют без остановки в Джанкое

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Три пассажирских поезда «Таврия» из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».
Так, в пути следования задерживаются составы № 174 Евпатория — Москва, отправлением 22 мая, № 092 Севастополь — Москва, отправлением 22 мая, № 098 Симферополь — Москва, отправлением 23 мая.
«Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд», — сообщил перевозчик.
В компании отметили, что пассажирам необходимо следить за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов, поскольку она может отличаться от обычной.
«Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — заключили в ГСЭ.