Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму пассажирские поезда следуют без остановки в Джанкое

В Крыму закрыли ж/д станцию Джанкой для посадки и высадки пассажиров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Три пассажирских поезда «Таврия» из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Так, в пути следования задерживаются составы № 174 Евпатория — Москва, отправлением 22 мая, № 092 Севастополь — Москва, отправлением 22 мая, № 098 Симферополь — Москва, отправлением 23 мая.

«Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд», — сообщил перевозчик.

В компании отметили, что пассажирам необходимо следить за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов, поскольку она может отличаться от обычной.

«Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — заключили в ГСЭ.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше