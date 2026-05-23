Собянин: в Москве к 2035 году около 90% трамваев станут беспилотными

Кроме того, в январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро. Пока состав курсирует без пассажиров, к маю он прошел более 3 тыс. км. В конце года поезд начнет испытания в общем графике движения, а в 2027 году — уже с пассажирами.