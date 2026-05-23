Собянин: в Москве к 2035 году около 90% трамваев станут беспилотными

Разработкой и внедрением современных технологий занимается Центр перспективных разработок Московского транспорта, которому исполнилось два года. «К 2030 году порядка 2 / 3 столичного парка трамваев станут беспилотными, к 2035-му — около 90%. К 2030 году должны запустить первую беспилотную линию метро — БКЛ», — говорится в сообщении.
По словам мэра, в столице уже курсирует четыре беспилотных трамвая, которые проехали более 35 тыс. км с учетом испытаний, а жители столицы совершили на них больше 100 тыс. поездок.
Он отметил, что часть трамваев работает в тестовом режиме для изучения маршрутов и создания высокоточных карт. До конца 2026 года инновационными технологиями планируется оборудовать еще 11 трамваев.
Кроме того, в январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро. Пока состав курсирует без пассажиров, к маю он прошел более 3 тыс. км. В конце года поезд начнет испытания в общем графике движения, а в 2027 году — уже с пассажирами.
Собянин добавил, что специалисты центра также занимаются разработкой платежных сервисов, включая оплату по биометрии, виртуальную карту «Тройка» и оплату через Систему быстрых платежей.