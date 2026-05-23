В селе Молома Кировской области пройдет «Праздник русской березки»

Фестиваль «Праздник русской березки» состоится 30 мая в селе Молома Кировской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Мероприятие посвятят традициям, обрядам и истории праздника. Для гостей организуют игры, хороводы и мастер-классы, а еще будут выступать творческие коллективы и солисты. Жители села Молома угостят всех ароматным чаем, ухой и березовым соком.
«“Праздник русской березки” в селе Молома — яркий пример того, как через простые, душевные вещи — хороводы, уху на костре и березовый сок — можно показать самобытность родного региона. Мы поддерживаем такие инициативы и видим их огромный потенциал для развития событийного туризма», — отметил директор центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.