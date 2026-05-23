В Ростове на следующей неделе десятки домов останутся без света

В Ростове-на-Дону 25 и 26 мая пройдут плановые отключения электроэнергии в многоквартирных домах. Информация об этом опубликована на сайте Донэнерго.
25 мая без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останется дом № 81/3 на улице Мечникова. В этот же день с 09:00 до 16:00 свет отключат в доме № 73 на улице Большая Садовая.
Кроме того, 25 мая с 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах № 63/15, № 63/16, № 37 Л и № 37К на проспекте 40-летия Победы.
26 мая с 09:00 до 17:00 свет отключат в домах № 81/3 и № 128 на улице Мечникова. В этот же период ограничения затронут ряд домов на проспекте 40-летия Победы и улице Вересаева.
В частности, отключения запланированы по адресам: проспект 40-летия Победы — № 27Д, № 13А, № 13/6−13/11, № 37 Г, № 37/3, № 37/5, № 37/7−37/9; улица Вересаева — № 103 В, № 105/3, № 105/4 и № 107.
Также 26 мая с 09:00 до 16:00 без света останутся жители домов на 11-й улице, Доломановском переулке, улицах Текучева, Народного Ополчения, Нефедова и в Гвардейском переулке. Отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.