Более 13 тысяч жителей Кировского района проголосовали за объекты благоустройства

В парках, скверах и других общественных пространствах Кировского района Красноярска продолжают работать волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Добровольцы помогают жителям принять участие в голосовании за территории, которые могут благоустроить в следующем году. Узнать волонтеров можно по фирменным жилеткам с символикой нацпроекта. Они работают в местах отдыха, на предприятиях и во время городских мероприятий, рассказывая красноярцам о проектах благоустройства и помогая проголосовать. Одной из таких площадок стал бульвар Маяковского, который несколько лет назад преобразили благодаря программе формирования комфортной городской среды. В этом году от Кировского района на голосование представлены два объекта — лидером голосования пока остается сквер «Московский тракт», который поддержали более 11 тысяч человек, а за благоустройство общественного пространства в поселке Суворовский проголосовали около 1400 жителей. Всего за объекты Кировского района свои голоса уже отдали более 13 тысяч человек. Напомним, голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. В Красноярске на выбор представлены 17 общественных пространств, а в 2027 году благоустроят восемь территорий, набравших наибольшую поддержку жителей.