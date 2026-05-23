Забег «Беги, герой!» стартовал в Нижнем Новгороде 23 мая

Соревнования «Беги, герой!» начались в Нижнем Новгороде 23 мая. Ходом забега делятся в социальных сетях организаторы спортивного мероприятия.
Состязание проводят ежегодно с 2015 года. Участникам предложили четыре дистанции на выбор — 5 км, 10 км и 21,1 км, 42,2 км.
Сегодня уже состоялся забег на 5 км. Завтра, 24 мая, пройдут полумарафон, дистанция 10 км и новая дистанция — марафон 42,2 км.
«Хочу сказать спасибо всем нижегородцам и гостям города, которые собрались здесь. Конечно, сам тоже побегу и сегодня, и завтра. Здорово, когда видишь такое количество бегунов в городе. Выбирайте спорт, занимайтесь спортом, бегайте», — поприветствовал участников мероприятия министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
