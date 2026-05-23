Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электробусы вышли на маршрут № 27 в трех округах Москвы

На маршрут № 27, соединяющий три округа и шесть районов столицы, вышли три современных электробуса. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сеть электротранспорта в столице. В Северном, Центральном и Северо-Западном административных округах на маршрут вышли современные машины российского производства. Они доезжают до семи станций рельсового каркаса. Замена автобусов на электробусы положительно влияет на экологию города и качество жизни москвичей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршрут проходит через районы Аэропорт, Беговой, Пресненский, Тверской, Хорошевский и Хорошево-Мневники.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше