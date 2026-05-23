Мароккская саранча замечена в Ростовской области

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области зафиксировали начало отрождения личинок мароккской саранчи в восточных районах региона. Информация подтверждена отделом по защите растений учреждения.
В ходе плановых фитосанитарных обследований локальное присутствие вредителя выявлено в Заветинском районе — личинки обнаружены на участках с разрежённым растительным покровом. На текущий момент средняя численность насекомых остаётся низкой и находится под постоянным контролем специалистов.
Развитие саранчовых, по оценке Россельхозцентра, соответствует сезонным природным процессам. В целях профилактики сельхозпроизводителям рекомендовано усилить мониторинг пастбищ, целинных и залежных земель, в первую очередь в следующих районах: Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Зимовниковский, Дубовский.
При достижении экономического порога вредоносности допускается проведение обработок с применением разрешённых препаратов, включая биологические средства защиты растений (в т. ч. препараты на основе энтомопатогенных грибов).
Россельхозцентр подчёркивает: любые обработки сельхозугодий должны проводиться исключительно после обследования территорий и с соблюдением требований экологической безопасности.