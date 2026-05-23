В Ростове электросамокатчик травмировал ребенка и скрылся

По данным регионального управления ГИБДД, с января по октябрь 2025 года в Ростовской области произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, что на 95% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В результате таких аварий погибли три человека, еще 84 получили травмы.