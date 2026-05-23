Нижегородского правозащитника Дмитриевского внесли в реестр иноагентов

Нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского внесли в реестр иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста РФ 22 мая.
По данным министерства, нижегородец участвовал в подготовке и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории. Кроме того, правозащитник публиковал недостоверные сведения о решениях российских властей и выступал против спецоперации.
Сейчас Станислав Дмитриевский живет за пределами России. В 2022 году он распространял информацию против СВО, на активиста был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. До этого в разные годы он участвовал в пикетах и несанкционированных митингах.
