Нижегородского правозащитника Дмитриевского внесли в реестр иноагентов

Нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского внесли в реестр иностранных агентов.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского внесли в реестр иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста РФ 22 мая.

По данным министерства, нижегородец участвовал в подготовке и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории. Кроме того, правозащитник публиковал недостоверные сведения о решениях российских властей и выступал против спецоперации.

Сейчас Станислав Дмитриевский живет за пределами России. В 2022 году он распространял информацию против СВО, на активиста был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. До этого в разные годы он участвовал в пикетах и несанкционированных митингах.

Напомним, нижегородского активиста Илью Мясковского исключили из списка террористов. Ранее его осудили за дискредитацию ВС РФ.