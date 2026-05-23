Специалисты по беспилотникам соревновались в Хабаровском крае

В состязании приняли участие 7 профессионалов с опытом работы от года.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». В состязании приняли участие 7 профессионалов с опытом работы от года. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Конкурсантов оценивали по двум блокам заданий: теоретическому и практическому. В теории участники прошли тест из 25 вопросов, охватывающих устройство БВС, правила безопасности и эксплуатацию, а также разработали полётное задание для конкретного типа БВС с учётом рельефа и опасных объектов.

Практическая часть включала работу с беспилотниками самолётного и мультироторного типов. Специалисты собирали и разбирали пусковые установки, выполняли аэрофотосъёмку и составляли карты местности. Дополнительно участники проходили сложную трассу с препятствиями и выполняли задачи по поиску объектов, соблюдая правила охраны труда.

Победители регионального этапа будут награждены в июле. Лучшие из них представят регион на федеральном этапе в Калужской области, где разыграют главный приз — 1 млн рублей.

Почта: red.habkp@phkp.ru