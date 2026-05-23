Читайте сами — дети повторят. Как увлечь ребёнка чтением в цифровую эпоху

Родители признаются: посадить ребёнка за книжку, когда у него есть выбор между телефоном, виртуальными играми и печатным текстом, становится всё сложнее. О том, как привить детям интерес к чтению, на площадке Книжного фестиваля в Волгограде рассказала методист, преподаватель английского языка Елена Васильева. Вопросы ей задал и корреспондент еженедельника «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«в рамках проекта “На одном языке”.
О всесторонней пользе.
— Я уже больше двадцати лет помогаю маленьким и взрослым учить английский язык, — начала разговор Елена Васильева. — Пять лет я отработала в государственной школе, два года в вузе, 10 лет — в частном центре иностранных языков. Как связано обучение языкам с чтением? Очень тесно! Мне интересна образовательная психология, важен такой всесторонний подход к обучению, который способствует гармоничному развитию личности. И я считаю, что в современном мире очень важно читать книги, они способны нам дать бесконечно многое.
Давайте перечислим. Благодаря чтению мы расширяем словарный запас, обогащаем его, нам становится проще подбирать синонимы. Книги, журналы знакомят нас с культурой других стран, расширяют кругозор.
Кому-то книги помогают лучше понять себя и других, развить эмоциональный интеллект, критическое мышление.
Читая, мы тренируем память и внимание, так как в голове нужно удерживать большой объём информации, помнить о связях между героями и событиями.
Доказано, что чтение тренирует навыки письма, чистописания, делает устную речь более грамотной, способствует снижению уровня стресса и помогает достичь хороших результатов в учёбе.
И, если говорить о более высоком уровне, литература учит нас понимать намёки, аллюзии, метафоры, читать между строк.
Вот видите, сколько разных причин для того, чтобы прививать эту полезную привычку. Поэтому мы и учим наших детей чтению, хотя в последнее время это делать всё сложнее и сложнее.
О парадоксе нашего времени.
— Сейчас мы живём в эпоху двух разнонаправленных явлений. С одной стороны, многими исследованиями доказано, что дети читают всё меньше и меньше, что неудивительно, потому что приходится конкурировать с цифровой средой. В 2018 г. в ходе опроса в США меньше 20% подростков сказали, что что-то читают хотя бы для удовольствия. В Великобритании в 2024 г. был установлен антирекорд: лишь 20% детей там что-то читали ежедневно.
В России такие исследования не проводились. Я думаю, по сравнению с другими странами ситуация у нас выглядит более позитивно, но тенденция к снижению интереса к чтению у детей и подростков есть. А с другой стороны, издатели отмечают, что книги для детей, подростков и молодёжи — единственное направление, которое демонстрирует рост тиражей. Вот такой парадокс.
О том, как привить интерес.
— Первая рекомендация для родителей актуальна вообще для всего, чему мы хотим научить ребёнка. Ещё в XV веке это было сформулировано поэтом Себастьяном Брантом: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». То есть, если вы хотите, чтобы ваши дети читали, читайте сами.
Очень странно ждать, что ребёнок будет делать то, чего не делаете вы. И очень полезно делать это вместе. Практикуйте совместное чтение, читайте вслух.
Когда я писала об этом в своём канале, моя знакомая в комментариях рассказала, как в одной семье начали практиковать совместные чтения, и к ним стали приходить люди и спрашивать: «А можно мы с вами будем читать?» Это очень увлекательно.
Сделайте так, чтобы у детей был свободный доступ к книгам. Не нужно их прятать в шкафы или ставить высоко на полки, пусть они будут у ребёнка под рукой.
Да, мы, конечно, можем что-то рекомендовать, но не нужно настаивать, заставлять. Ведь бывает, что книги, которые мы читали в детстве, современных детей уже не привлекают.
Если ребёнку неинтересно, дайте шанс: пусть прочтёт ещё страницу, абзац, главу. Если нет отклика, пусть закрывает. В мире миллионы книг, дайте ему возможность найти свою.
Это, конечно, не относится к школьной программе, но, если ученику тяжело её осилить, пусть читает краткие изложения, это лучше, чем ничего. И очень полезно не только читать всем вместе, но и обсуждать прочитанное: что понравилось, а что нет, какие чувства вызвало произведение и так далее.
Не пренебрегайте и другими форматами — можно слушать и аудиокниги. Тем более, в современном мире очень много детей, которым аудирование даётся намного легче, чем чтение. Используйте любые головоломки, связанные с литературными произведениями, задания, испытания, квизы. Очень много интересного можно почерпнуть у блогеров, рассказывающих о книжных новинках.
Попробуйте дарить книги вслепую. Может быть, аура какой-то таинственности поможет разбудить интерес.
Можно применять трекеры в виде карточек или приложений, но нужно быть осторожными: чтение при этом не должно быть для отчёта, для галочки.
Можно взять специальные постеры — прочитал книгу, приклеил картинку или стёр картинку монеткой, очень хорошо мотивирует. Выбирайте то, что находит отклик у ребёнка, что ему ближе. Примерно для 60% современных детей чрезвычайно важно общение, а в подростковом возрасте возрастает потребность в общении со сверстниками. Поэтому для привлечения интереса к чтению вовлекайте детей в различные мероприятия, которые проходят в наших библиотеках, например, в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.
Пусть запишется в книжный клуб, в котором участники обсуждают литературные произведения. Это очень хороший способ увлечь подростков, ведь для них важно чувствовать себя причастными к тому, чем увлечены ровесники.
О тренировке навыков.
— С дошкольниками бывает такое: технически читать они умеют, но ленятся, им нравится больше, когда им читают взрослые. Что можно сделать? Скажите: «Я устала, у меня сегодня глаза болят. Почитай мне чуть-чуть, а потом я подхвачу». И обязательно за всё хвалите.
У одного известного американский педагога я нашла уникальное упражнение, его можно применять в процессе обучения. Смысл его в том, что ребёнок всегда всё делает правильно. Если он всё верно прочитал, естественно, большой молодец, он всё правильно сделал. Если же не прочитал, то нужно подождать, а потом немного помочь прочитать первые буквы. И здесь ученик продолжает, и его тоже хвалят: он молодец, он тоже всё делает правильно. Такой подход очень эффективен в раннем возрасте.
А родителям школьников полезно будет отследить, как ребёнок воспринимает прочитанный текст. Современным подросткам из-за низкой концентрации внимания сложно бывает выделить в тексте главную информацию. Например, есть такое задание в ЕГЭ, когда нужно сопоставить заголовки с небольшими текстами, для этого нужно обладать быстрым просмотровым чтением. Это самое простое задание, но в нём ученики совершают больше всего ошибок.
Можно тренировать этот навык с помощью упражнения, которое я называю «Ключик». Предложите ребёнку выбрать кусочек текста, который ему понятен, и выписать из него ключевые, на его взгляд, слова. А затем выведите только эти слова и попробуйте приблизительно воссоздать текст.
Если у вас получилось что-то близкое к исходному тексту, значит, он сумел вычленить главное. Если нет, значит, нужно отдельно объяснить значения этих слов и попробовать повторить эксперимент или проделать это на другом кусочке текста.
Можно сделать и так: вы выбираете слова, а ребёнок составляет текст.
Надеюсь, все эти рекомендации помогут детям погрузиться в удивительный книжный мир. Если они пока не увлечены им в полной мере, не стоит давить и заставлять. Возможно, они ещё не нашли свою книгу, но эта встреча, я уверена, обязательно произойдёт.