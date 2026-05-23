Икра из Хабаровского края заинтересовала рынок США

Американские партнёры готовы закупать продукцию из Охотского моря.

К красной икре из Хабаровского края проявляют интерес американские покупатели. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью ТАСС.

По его словам, продукция, добываемая в акватории Охотское море, отличается высоким качеством и востребована за рубежом. Демешин подчеркнул, что интерес к хабаровской икре фиксируется не только внутри страны, но и со стороны американского рынка. Он привёл слова о том, что «есть востребованность приобретать именно нашу хабаровскую красную икру» со стороны партнёров из США.

«Чем севернее море, тем больше аминокислот, жиров, витаминов именно в этой икре. Чем севернее икра, тем она вкуснее и полезнее», — отметил Демешин.

При этом он подчеркнул, что приоритетом остаётся внутренний рынок: власти региона прежде всего ориентируются на российских потребителей, а экспорт рассматривается как дополнительное направление.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал президенту США Дональд Трамп ящик красной икры, произведённой в Хабаровском крае.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше