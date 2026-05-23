Как увлечь ребёнка чтением в цифровую эпоху

У одного известного американский педагога я нашла уникальное упражнение, его можно применять в процессе обучения. Смысл его в том, что ребёнок всегда всё делает правильно. Если он всё верно прочитал, естественно, большой молодец, он всё правильно сделал. Если же не прочитал, то нужно подождать, а потом немного помочь прочитать первые буквы. И здесь ученик продолжает, и его тоже хвалят: он молодец, он тоже всё делает правильно. Такой подход очень эффективен в раннем возрасте.