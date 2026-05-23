Министр спорта Михаил Дегтярев: РКИ помогают проверить резерв сборной России

«Вспомните, что в 2022 году в РКИ побеждал Савелий Коростылев, а затем он стал лидером лыжной сборной и сильно выступил на Олимпиаде. Конькобежка Анастасия Семенова собрала целую россыпь наград Российско-Китайских игр, а теперь — на ведущих ролях в сборной. Отдельно можно отметить и Мирона Лифинцева. В 2023-м он победил на РКИ, что наверняка помогло ему набраться опыта для будущих неоднократных побед на чемпионате мира по плаванию», — сказал он.