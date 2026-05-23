На Дону ввели ограничения на посещение лесов до 11 июня

Об этом на сайте донского правительства.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ввело ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Мера действует до 11 июня и при необходимости может быть продлена. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте донского правительства.

Исключение из запрета предусмотрено для: лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно‑спасательных отрядов, патрульных групп.

В рамках усиления мер пожарной безопасности в регионе: во всех лесничествах развёрнуты пункты диспетчерского управления, организовано непрерывное наблюдение за обстановкой, за крупными лесными массивами ведётся мониторинг с помощью 86 камер видеонаблюдения.

В министерстве подчеркнули, что 90% ландшафтных пожаров возникают по вине человека. Даже брошенный окурок или оставленный костёр могут привести к масштабному возгоранию и уничтожить лесные массивы за считаные минуты.