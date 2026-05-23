На Дону ввели ограничения на посещение лесов до 11 июня

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ввело ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Мера действует до 11 июня и при необходимости может быть продлена. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте донского правительства.