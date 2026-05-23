В Казани врачи удалили у 11-летней девочки селезенку весом 3,5 кг

Это пришлось сделать для спасения жизни ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Детскую республиканскую клиническую больницу поступила 11-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии. Упали все клетки крови, селезенка разрослась до чудовищных размеров, заняв почти весь живот. Врачи заподозрили онкологию, но после полного обследования выявили истинную причину — висцеральный лейшманиоз, редчайшее паразитарное заболевание.

Главная опасность: селезенка разрушала клетки крови, а КТ показала подкапсульные надрывы органа. Девочка могла умереть в любой момент. Но удаление селезенки при лейшманиозе — редчайший шаг, в мировой практике лишь единичные случаи.

Подготовка была долгой и сложной. Но операция прошла успешно. Удаленная селезенка весила более 3,5 килограммов — в 10 раз больше нормы. Уже на первые сутки после вмешательства начали расти тромбоциты и лейкоциты — то, что не удавалось поднять переливаниями крови. Сейчас состояние пациентки стабильное, главная угроза жизни миновала. Теперь ей предстоит восстановление и противопаразитарное лечение.