В Казани врачи удалили у 11-летней девочки селезенку весом 3,5 кг

Подготовка была долгой и сложной. Но операция прошла успешно. Удаленная селезенка весила более 3,5 килограммов — в 10 раз больше нормы. Уже на первые сутки после вмешательства начали расти тромбоциты и лейкоциты — то, что не удавалось поднять переливаниями крови. Сейчас состояние пациентки стабильное, главная угроза жизни миновала. Теперь ей предстоит восстановление и противопаразитарное лечение.