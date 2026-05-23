Губернатор поздравил 8000 выпускников на общегородском празднике во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Авангард» в эти минуты проходит общегородской праздник в честь последних звонков. Главными героями торжества стали восемь тысяч одиннадцатиклассников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Поздравить ребят со вступлением во взрослую жизнь приехали первые лица региона. Со сцены к вчерашним школьникам обратился губернатор Олег Кожемяко. Глава края пожелал молодым людям удачи и отметил, что именно им предстоит строить, развивать и защищать родной край в ближайшем будущем.
«Этот великолепный праздничный концерт оставит у вас на всю жизнь самые благостные впечатления. Смелее идите вперед. Не бойтесь преодолевать любые трудности. У вас весь мир на ладони!» — обратился к старшеклассникам губернатор Приморья.
Также мэр города Константин Шестаков торжественно наградил лучших учеников прошлых лет. Одной из самых трогательных частей программы стал прощальный танец выпускников. Ребят ждут концерт и развлекательные площадки, после чего им предстоит сосредоточиться на скорой сдаче ЕГЭ.