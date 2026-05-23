Школьники из села Кваркено Оренбуржья посетили производство электросетей

Начальник ПОВЭС Кваркенского района электросетей Виктор Кравцов рассказал о принципах передачи электрической энергии, а также о состоянии и перспективах развития крупнейшей электросетевой компании региона. Перед началом практической части мероприятия для детей провели инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на энергообъектах. Далее ученики посетили диспетчерский пункт, где им показали процесс передачи электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, включая жилые дома и предприятия.