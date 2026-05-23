Школьники из села Кваркено Оренбуржья посетили производство электросетей

Ребята узнали о процессе передачи электроэнергии от подстанций до конечных потребителей и увидели мощные трансформаторы.

Источник: Национальные проекты России

Участниками экскурсии на производство высоковольтных электрических сетей (ПОВЭС) филиала «Оренбургэнерго» стали школьники из села Кваркено Оренбургской области. Профориентационное мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Кваркенского района.

Начальник ПОВЭС Кваркенского района электросетей Виктор Кравцов рассказал о принципах передачи электрической энергии, а также о состоянии и перспективах развития крупнейшей электросетевой компании региона. Перед началом практической части мероприятия для детей провели инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на энергообъектах. Далее ученики посетили диспетчерский пункт, где им показали процесс передачи электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, включая жилые дома и предприятия.

Школьники ознакомились с высокотехнологичным оборудованием, таким как мощные трансформаторы, высоковольтные выключатели и разъединители. Особое внимание было уделено специализированной технике, предназначенной для ликвидации аварийных ситуаций. Ребятам подробно рассказали о функциональном назначении, технических характеристиках и важности своевременного реагирования на внештатные происшествия в электроэнергетической системе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.