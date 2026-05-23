Школьники из села Кваркено Оренбуржья посетили производство электросетей

Участниками экскурсии на производство высоковольтных электрических сетей (ПОВЭС) филиала «Оренбургэнерго» стали школьники из села Кваркено Оренбургской области. Профориентационное мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Кваркенского района.
Начальник ПОВЭС Кваркенского района электросетей Виктор Кравцов рассказал о принципах передачи электрической энергии, а также о состоянии и перспективах развития крупнейшей электросетевой компании региона. Перед началом практической части мероприятия для детей провели инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на энергообъектах. Далее ученики посетили диспетчерский пункт, где им показали процесс передачи электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, включая жилые дома и предприятия.
Школьники ознакомились с высокотехнологичным оборудованием, таким как мощные трансформаторы, высоковольтные выключатели и разъединители. Особое внимание было уделено специализированной технике, предназначенной для ликвидации аварийных ситуаций. Ребятам подробно рассказали о функциональном назначении, технических характеристиках и важности своевременного реагирования на внештатные происшествия в электроэнергетической системе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.