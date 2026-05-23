Названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей самозанятым россиянам

Самозанятые россияне могут получать пенсию около 50 тысяч рублей в месяц, но для этого потребуется тридцать лет платить максимальные добровольные взносы. Об этом пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
По словам эксперта, ежемесячная выплата примерно в 50 600 рублей возможна только при условии, что каждый год перечислять в Социальный фонд больше 572 тысяч рублей. Если же ограничиться минимальными отчислениями — около 71,7 тысячи рублей в год, — то будущая пенсия окажется значительно скромнее и составит примерно 14,4 тысячи рублей в месяц.
Речь идет о добровольных взносах, ведь самозанятые копят себе пенсию самостоятельно.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.