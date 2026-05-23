Названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей самозанятым россиянам

По словам эксперта, ежемесячная выплата примерно в 50 600 рублей возможна только при условии, что каждый год перечислять в Социальный фонд больше 572 тысяч рублей. Если же ограничиться минимальными отчислениями — около 71,7 тысячи рублей в год, — то будущая пенсия окажется значительно скромнее и составит примерно 14,4 тысячи рублей в месяц.