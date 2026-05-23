В Красноярске расселяют целую улицу аварийных домов

В краевом центре на переселение из аварийных домов выделено почти 3 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске расселяют целую улицу, состоящую из аварийных домов. Находится улица Краснопресненская в Свердловском районе. Как рассказали в администрации города, в послевоенное время здесь построили 16 двухэтажных домов для работников цементного завода. В них жили более 700 человек.

К настоящему времени почти половина жителей уже переехала в другие квартиры или получила денежную компенсацию. Процесс продолжается, завершение намечено на 2028 год.

Всего в Красноярске в настоящее время расселяется 51 аварийное жилое здание. 44 из них — по региональной адресной программе, остальные — за счет средств города. На эти средства выделено 2 миллиарда 924 миллиона рублей.