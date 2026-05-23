Три пешеходных перехода через пути МЦД-1 строят на севере и северо-востоке Москвы

«Город уделяет большое внимание строительству внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, а с запуском Московских центральных диаметров интенсивность движения на этих линиях возросла. Сейчас только на севере и северо-востоке столицы идет строительство сразу трех переходов через МЦД-1. Два из них — подземный и надземный — появятся в районе д. 29, корп. 1 и д. 5, корп. 1 на Дмитровском шоссе. Третий переход построят между Локомотивным и Гостиничным проездами. В результате получится связать Тимирязевский сразу с двумя районами — Бутырским и Марфином», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.