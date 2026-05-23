Три пешеходных перехода через пути МЦД-1 строят на севере и северо-востоке Москвы

«Город уделяет большое внимание строительству внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, а с запуском Московских центральных диаметров интенсивность движения на этих линиях возросла. Сейчас только на севере и северо-востоке столицы идет строительство сразу трех переходов через МЦД-1. Два из них — подземный и надземный — появятся в районе д. 29, корп. 1 и д. 5, корп. 1 на Дмитровском шоссе. Третий переход построят между Локомотивным и Гостиничным проездами. В результате получится связать Тимирязевский сразу с двумя районами — Бутырским и Марфином», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый подземный пешеходный переход между Локомотивным и Гостиничным проездами позволит горожанам безопасно пересекать железнодорожные пути МЦД-1 и откроет доступ к городскому вокзалу «Петровско-Разумовская». Протяженность сооружения составит более 80 м. Здесь оборудуют два лестничных схода с лифтами. Специалисты уже приступили к переустройству инженерных коммуникаций.
«В настоящее время продолжается строительство еще двух пешеходных переходов на Дмитровском шоссе, которые соединят обе стороны крупной магистрали. Готовность подземного перехода в районе д. 29, корп. 1 превышает 90%. Специалисты продолжают благоустройство прилегающей территории. Параллельно на надземном пешеходном переходе в районе д. 5, корп. 1 завершаются работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству лестничных сходов», — отметил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.