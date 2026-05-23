Минстрой: техническая готовность набережной в Светлогорске достигла 82%

Фото: минстрой области.
Техническая готовность набережной в Светлогорске составляет 82%. Строители завершили основные работы по армированию и бетонированию, а также проложили внутренние инженерные коммуникации. Об этом сообщает минстрой Калининградской области.
«Сейчас здесь убирают старую технологическую дорогу и делают песчаный пляж. В границах будущих пешеходных зон устанавливают каменный бордюр. Параллельно подрядчик готовит подстилающие слои под укладку плитки и гранита. Также завершается монтаж уличного освещения и системы оповещения», — добавили в пресс-службе ведомства.
Обновлённая набережная протянется на 660 метров — от «Солнечных часов» до канатной дороги. Объект рассчитан на 50 лет эксплуатации. Он относится к третьему классу гидротехнических сооружений — набережная спроектирована для умеренного риска, но при этом к ней предъявляются высокие требования надёжности и регулярного мониторинга.
Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составляла 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м.
В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что завершитьреконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик ООО «ТС Строй» должен закончить работы к лету 2026-го. В конце марта 2026-го стало известно, что завершение работ намечено на конец года.
Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в мае заявил, что работы по реконструкции променада в Светлогорске не могли проводить из-за холодной зимы в Калининградской области. По его мнению, променад могут открыть в июле-августе.