Пермь с рабочим визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Пермь с рабочим визитом посетил глава МИД Сергей Лавров. Он стал председателем общественно политических слушаний по вопросам евразийской безопасности и сотрудничества. Кроме этого, министр встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.
— Поговорили о том, как наш край может налаживать связи с регионами других стран. Сейчас мы активно расширяем и внешнеэкономическое, и гуманитарное партнерство. Заметно выросло число международных событий, где участвуют наши, пермские представители, — сказал глава региона.
Также Дмитрий Махонин показал Сергею Викторовичу новую Художественную галерею. — Провели экскурсию по уникальным экспозициям — иконостасу Николая Рериха и коллекции Пермской деревянной скульптуры, — добавил губернатор.
