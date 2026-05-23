Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении аварийного дома в Прикамье

Поводом для вмешательства стало обращение жителей дома 1931 года постройки на улице Коммунальной. Здание признано аварийным ещё в 2021 году из-за высокой степени износа: разрушаются несущие конструкции, протекает кровля, неисправно печное отопление, зимой промерзают стены. Несмотря на это, благоустроенное жильё людям до сих пор не предоставили, а срок расселения перенесли на 2031 год. Обращения в разные инстанции результатов не дали.