Предприниматели Саратова узнают, как успешно развивать бизнес

Форум для предпринимателей «Делай на 100» пройдет 28 мая в Саратове по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.
В программе мероприятия — выступления федеральных спикеров, которые расскажут о том, как развивать бизнес и раскрыть личный потенциал. Также участники смогут получить бесплатные консультации по правовым, финансовым, маркетинговым вопросам, авторскому праву и регистрации интеллектуальной собственности.
В пресс-службе Министерства экономического развития Саратовской области отметили, что на форуме состоится торжественная церемония награждения участников и дипломатов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.