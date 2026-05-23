Предприниматели Саратова узнают, как успешно развивать бизнес

Форум «Делай на 100» с участием федеральных спикеров пройдет 28 мая.

Форум для предпринимателей «Делай на 100» пройдет 28 мая в Саратове по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.

В программе мероприятия — выступления федеральных спикеров, которые расскажут о том, как развивать бизнес и раскрыть личный потенциал. Также участники смогут получить бесплатные консультации по правовым, финансовым, маркетинговым вопросам, авторскому праву и регистрации интеллектуальной собственности.

В пресс-службе Министерства экономического развития Саратовской области отметили, что на форуме состоится торжественная церемония награждения участников и дипломатов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.