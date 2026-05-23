В США зафиксировали аномалию во время испытательного запуска ракеты Starship

На сайте FAA указано, что аномалия произошла с ускорителем Super Heavy во время его разворота над заливом Америки. Обломки упали в заранее определённую опасную зону. Данных о пострадавших и повреждённом имуществе нет. Ведомство проведёт оценку инцидента позднее.