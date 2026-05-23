В калининградском вузе открыли первый в регионе Центр новых возможностей

Это пространство для творчества и проектных инициатив.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский государственный технический университет представил первый в регионе Центр новых возможностей. Пространство осмотрел губернатор Алексей Беспрозванных, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Центр новых возможностей — это инновационное пространство молодежного технического и технологического творчества, поддержки проектной и исследовательской инициатив. Там молодые ученые могут тестировать свои разработки.

Всего организовано шесть экспериментальных лабораторий, стартап-студия на 32 высокотехнологичных рабочих места, студенческий коворкинг, переговорная, рекреация «Море» для студентов и школьников, участвующих в университетских проектах.

К концу года в КГТУ появится суперсовременная научно-образовательная площадка «Агрокластер» с новыми образовательными пространствами, учебно-практическим центром ветеринарии, лабораториями.