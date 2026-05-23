Экс-звезда «Дома-2» из Волгограда подорвала здоровье, отказавшись от мяса

Волгоградка стала вегетарианкой 10 лет назад, чтобы поддержать маму, которая заболела онкологией, и теперь ее организм дал сбой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко прошла медицинское обследование и поделилась результатами со своими подписчиками. Волгоградка 10 лет назад отказалась от мяса, чтобы поддержать маму, которая стала вегетарианкой из-за онкологии, и теперь ее организм дал сбой.

«Выявили латентную форму железодефицитной анемии, уже прокапали железо, дальше буду восполнять препаратами», — рассказывает волгоградка в соцсетях.

Многодетная мама предостерегла своих поклонников: иногда внешне все нормально, а какие-то дефициты уже есть. Сама она списывала недомогание на недосып и нагрузки. Поэтому лучше вовремя обследоваться, чтобы исключить серьезные проблемы в будущем, советует Алиана.

Ранее она рассказала, как ее атаковали мошенники и посоветовала подписчикам быть осторожнее при общении с незнакомцами.