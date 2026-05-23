В Таганроге в 2026 году будут официально открыты два пляжа

Главатаганрога Светлана Камбулова сообщила о подписании документа, регламентирующего проведение купального сезона в 2026 году. Согласно постановлению, для приема отдыхающих подготовят всего две территории. Речь идет о Центральном и Приморском пляжах.
Официально сезон стартует 1 июня и завершится 15 сентября.
Для запуска пляжей водолазы обследовали и очистили дно, а специалисты провели санитарно-эпидемиологическую экспертизу морской воды.
Центральный пляж уже получил положительное заключение Роспотребнадзора. Здесь установлены душевые кабины, раздевалки, туалеты и питьевые фонтанчики. Кроме того, создана дополнительная зеленая зона — высажено семь быстрорастущих деревьев.
Уже функционируют медпункты и спасательные посты, укомплектованные прошедшим обучение персоналом, который заступил на дежурство еще 18 мая.
На Приморском пляже финальная стадия подготовки завершится к началу лета. В ближайшее время, до конца следующей недели, на обе территории завезут свежий песок.
Официальный график работы зон отдыха установлен с 9:00 до 20:00.
