Певица Диана Гурцкая прилетела в Красноярск поддержать детей с нарушениями зрения

Народная артистка России Диана Гурцкая встретилась с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и рассказала о поддержке детей с нарушениями зрения.
Поводом для визита стал отборочный этап фестиваля «Белая трость», который принимает красноярская школа № 10. На прослушивании выступили местные школьники и инклюзивный вокальный ансамбль «Право на счастье».
«С шестнадцатого года дети из Красноярска — незрячие и слабовидящие — участвуют в нашем фестивале “Белая трость”. С каждым годом их приезжает всё больше и больше. Я очень рада, что эта традиция продолжается. Наши участники из Красноярска уже выступают на других конкурсах и фестивалях», — подчеркнула Диана Гурцкая.
Отдельно артистка рассказала о работе своего благотворительного фонда «По зову сердца» и Центра социальной интеграции в Москве. Там реализуют 16 программ творческой реабилитации — от вокала и актерского мастерства до хореографии, а сама Гурцкая несколько раз в неделю проводит с воспитанниками индивидуальные занятия.
Михаил Котюков поблагодарил певицу за внимание к красноярским ребятам. Губернатор отметил, что отношение сотрудников центра к детям и их родителям достойно восхищения и должно стать примером для других в работе с особенными детьми.
