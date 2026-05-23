Тысячи красноярцев вышли на старт полумарафона «ЗаБег.РФ»

Красноярцы присоединились к всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», который проходит одновременно во всех регионах страны — от Камчатки до Калининграда. В этом году юбилейный, десятый старт объединил более 200 тысяч участников по всей России. В Красноярске старт и финиш всех дистанций организовали на площади перед Красноярской краевой филармонией. Маршруты проходят через Виноградовский мост и остров Татышев. Участники могут выбрать одну из четырех дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 километра. На старт вышли как опытные спортсмены, так и любители бега старше шести лет. В этом году география спортивного праздника стала еще шире. Одновременно с Россией забеги проходят более чем в 30 странах мира, ожидается, что в международном старте примут участие свыше 45 тысяч человек. Кроме личных результатов, Красноярск участвует в традиционной борьбе за звание беговой столицы России, а также за титул города с самыми быстрыми полумарафонцами среди мужчин и женщин.