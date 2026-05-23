Кировская программа подготовки ИИ-специалистов признана одной из лучших

Вятский государственный университет в Кирове (ВятГУ) вошел в число вузов с наиболее эффективной практикой подготовки кадров топ-уровня в сфере ИИ по итогам рейтинга центра экспертизы образовательных программ Аналитического центра при Правительстве РФ. При оценке учитывалась реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
В 2025 году ВятГУ получил грантовую поддержку на реализацию уникальной программы высшего образования для топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта уровня ДС (Data Science). При подготовке студентов в вузе сделали акцент на раннюю проектную деятельность и систему наставничества.
Уже со второго семестра первокурсники работают в командах над прикладными кейсами индустриальных партнеров, ассистенты помогают разбираться со сложными дисциплинами, а старшекурсники в роли руководителей проектов организуют командную работу. Индустриальные партнеры выступают заказчиками задач, менторами и экспертами итоговой защиты.
«Раннее погружение студентов в профессиональную среду позволяет им быстрее понять логику реальной ИИ-разработки, научиться работать с заказчиком и видеть связь между учебными дисциплинами и практическими задачами. Старшекурсники при этом получают опыт наставничества и управления проектами, а индустриальные партнеры — возможность работать с будущими специалистами уже на этапе их обучения», — подчеркнул директор Института математики и информационных систем ВятГУ Геннадий Чистяков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.