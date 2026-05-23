В Норильске готовятся к очередному экстремальному заплыву через Енисей

Пару слов об истории: проводятся заплывы на Таймыре с 2021 года, первые два сезона были на озере Лама. Но с увеличением количества желающих организаторы приняли решение перенести место состязаний в более доступное — в Дудинку, район речного порта. В 2025 году вызов Енисею бросили 176 человек из 18 городов России. В силу своих возможностей они выбирали дистанции на 100 метров, 500 метров или 3 километра.