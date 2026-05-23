ГАИ сказала, где в Минске заработали светофоры с текстом

В Минске начали работать современные светофоры с текстом. Как рассказали в ГАИ, новые объекты регулирования появились на улице Туровского, недалеко от ТЦ «Першы гандлёвы».
Отмечается, что речь идет о пилотной площадке, где уже сейчас проводится тестирование новых светофоров.
— Они имеют квадратное исполнение с возможностью воспроизведения анимированных изображений сигналов пешехода. Также в вышеуказанных светофорах предусмотрена функция воспроизводства текстовой информации, — отметили в ГАИ Минска.
