Власти разбираются с протечкой труб в детской поликлинике в Калининграде

Власти разбираются с протечкой труб в детской поликлинике на улице Горького, 206 в Калининграде. Ход работ по устранению протечек проконтролировали глава минздрава области Сергей Дмитриев совместно с Еленой Циглер, заместителем начальника департамента жилищного контроля.
Известно, что ранее поступали обращения от медорганизации к управляющей компании, но проблема не решалась. Тогда обратились к депутату.
«На данный момент проблема частично устранена. Минконтроль выдал предписание и усилил надзор за управляющей компанией», — прокомментировали в минздраве.
Ситуацию взяли на контроль.
