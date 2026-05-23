Ульяновская область представит турпотенциал на форуме «Путешествуй!»

Туристический потенциал Ульяновской области представят на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Гости форума смогут не только познакомиться с туристическими возможностями Ульяновской области, но и попробовать местную продукцию, приобрести сувениры и узнать о новых маршрутах для путешествий по региону. Особое внимание будет уделено развитию автомобильного, событийного и медицинского туризма. Ульяновская область представит проекты в сфере отдыха, оздоровления и импортозамещения, включая современные медицинские разработки и инфраструктуру для комфортных путешествий.
Кроме того, регион активно развивает внутренний туризм, создает новые точки притяжения, поддерживает глэмпинги, событийные фестивали, культурные маршруты и отдых на природе. Это делает Ульяновскую область все более узнаваемым направлением для путешествий по России. Также регион будет представлен на площадке медиаразведки «Туту» как один из лучших по итогам 2025 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.