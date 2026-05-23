В МЧС объяснили, как пользоваться пауэрбанком без риска взрыва

В МЧС по ХМАО дали рекомендации, как правильно выбирать и использовать портативные зарядки, чтобы они не загорались.

Поводом для напоминания стал недавний случай в Сургуте, где пауэрбанк загорелся в лифте в рюкзаке у девушки, пишет «Вестник Сургутского района». Серьезных последствий удалось избежать, тем не менее в ведомстве посоветовали: если задымление застало в лифте, главное — не паниковать. Нужно нажать кнопку вызова диспетчера, сообщить о случившемся, звать на помощь и не пытаться открыть двери самостоятельно.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, в МЧС рекомендуют покупать только сертифицированные пауэрбанки и зарядные устройства, использовать подходящие кабели и адаптеры, не оставлять технику без присмотра во время зарядки и не допускать перегрева или повреждений. При любой чрезвычайной ситуации следует звонить на номер 112.

Добавим, с марта этого года вступили в силу новые правила провоза и использования портативных аккумуляторов на борту. Заряжать устройства во время полета запрещено, емкость не должна превышать 100 Ватт/час (27 тыс. мА/ч). Аккумуляторы для ноутбуков и профессионального оборудования необходимо заранее согласовывать. Пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Ватт/час, к перевозке запрещены.

