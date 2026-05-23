В МЧС объяснили, как пользоваться пауэрбанком без риска взрыва

Поводом для напоминания стал недавний случай в Сургуте, где пауэрбанк загорелся в лифте в рюкзаке у девушки, пишет «Вестник Сургутского района». Серьезных последствий удалось избежать, тем не менее в ведомстве посоветовали: если задымление застало в лифте, главное — не паниковать. Нужно нажать кнопку вызова диспетчера, сообщить о случившемся, звать на помощь и не пытаться открыть двери самостоятельно.