Рейс из Нижнего Новгорода в Белград отменили из-за временных ограничений

В нижегородском аэропорту имени Чкалова ночью 23 мая ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Из-за этого был отменен рейс авиакомпании Air Serbia в Белград, который должен был вылететь в 01:55. Также задерживаются еще девять рейсов — в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.