Омичам напомнили о правилах безопасной рыбалки

Любителям рыбалки в Омской области рассказали, как сделать отдых у воды безопасным. Специалисты обращают внимание: из‑за низкой температуры воды, переменчивой погоды и действующего противопожарного режима нужно быть особенно внимательными, сообщает министерство регбезопасности Омской области.
Прежде всего стоит тщательно выбирать место для ловли — берег должен быть устойчивым. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Ещё один важный момент: перед выходом на рыбалку сообщите близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться, — так вас быстрее найдут, если случится непредвиденная ситуация.
Тем, кто собирается выйти на воду, нужно заранее узнать прогноз погоды — особенно важно учитывать силу и направление ветра. Не стоит отправляться на рыбалку в нетрезвом состоянии, а ещё обязательно нужно надевать спасательный жилет. Также полезно взять с собой компас или GPS‑навигатор. Помните: весной вода остаётся очень холодной, и падение в неё может привести к переохлаждению.
Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим: запрещено заходить в леса (кроме тех, чья работа этого требует), разводить костры, готовить на мангалах и использовать любой открытый огонь. За нарушение правил могут привлечь к административной, а при нанесении ущерба — и к уголовной ответственности.
