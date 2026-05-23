Омичам напомнили о правилах безопасной рыбалки

Тем, кто собирается выйти на воду, нужно заранее узнать прогноз погоды — особенно важно учитывать силу и направление ветра. Не стоит отправляться на рыбалку в нетрезвом состоянии, а ещё обязательно нужно надевать спасательный жилет. Также полезно взять с собой компас или GPS‑навигатор. Помните: весной вода остаётся очень холодной, и падение в неё может привести к переохлаждению.