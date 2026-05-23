Жителей Прикамья предупредили о грозе, ветре и риске пожаров 24 мая

Грозу, сильный ветер и высокую пожарную опасность прогнозируют в Прикамье 24 мая, сообщили в ЕДДС города Перми.
По данным Пермского ЦГМС, 24 мая в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: грозы, порывы ветра до 15−20 метров в секунду и 4 класс пожарной опасности.
В ЕДДС напомнили, что при обнаружении возгорания, необходимо сразу попытаться его потушить и одновременно отправить кого-то за помощью в ближайший населённый пункт или лесничество. Круглосуточный телефон лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также предупредить родных и знакомых о прогнозируемых явлениях и правилах безопасности. Телефоны экстренных служб: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного). Звонок бесплатный.
