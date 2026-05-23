Володин рассказал о выплатах по новому закону о поддержке многодетных семей

Володин: более 230 тыс детей получат выплаты по закону о поддержке многодетных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Благодаря новому закону, направленному на расширение мер поддержки многодетных семей, выплаты получат родители более 231 тысячи детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 22 мая вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей. В соответствии с ним многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.

«Мера коснется более 231 тысячи детей, родители которых получат выплаты по новому правилу», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что закон был принят по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, об этом просили граждане в ходе прямой линии с президентом России.

Действие закона будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала 2026 года в беззаявительном порядке.

