Мошенники продолжают атаковать белорусов звонками

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Белорусским правоохранителям за истекшие 24 часа поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Источник: Sputnik.by

Благодаря бдительности жителей республики и оперативности милиционеров подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить.

«Зарегистрировано 66 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 18 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих)», — говорится в сообщении.

Отмечено, что также заблокирована возможность совершения платежей в адрес 121 иностранного платежного реквизита, которые использовали злоумышленники.

Правоохранители задержали двух курьеров, они работали в интересах мошенников. У задержанных изъяли 70 тысяч рублей.

Телефонные мошенничества пока являются самым популярным способом обмана. Затем идут аренда жилья и хищения с использованием соцсетей.

Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических действий. В МВД рекомендуют при общении с мошенниками по телефону прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.

Ранее начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев сообщил, что раскрываемость киберпреступлений значительно повысилась в Беларуси, но и количество регистрируемых преступлений за последние десять лет выросло.

Только по итогам четырех месяцев 2026-го размер приостановленных банками денежных средств на скомпрометированных счетах превысил 17% от всей суммы причиненного ущерба. Инициированы и другие технические методы блокирования платежных операций в белорусском контуре.