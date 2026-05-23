Мошенники продолжают атаковать белорусов звонками

Благодаря бдительности жителей республики и оперативности милиционеров подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить.
«Зарегистрировано 66 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 18 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих)», — говорится в сообщении.
Отмечено, что также заблокирована возможность совершения платежей в адрес 121 иностранного платежного реквизита, которые использовали злоумышленники.
Правоохранители задержали двух курьеров, они работали в интересах мошенников. У задержанных изъяли 70 тысяч рублей.
Телефонные мошенничества пока являются самым популярным способом обмана. Затем идут аренда жилья и хищения с использованием соцсетей.
Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению мошеннических действий. В МВД рекомендуют при общении с мошенниками по телефону прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.
Ранее начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев сообщил, что раскрываемость киберпреступлений значительно повысилась в Беларуси, но и количество регистрируемых преступлений за последние десять лет выросло.
Только по итогам четырех месяцев 2026-го размер приостановленных банками денежных средств на скомпрометированных счетах превысил 17% от всей суммы причиненного ущерба. Инициированы и другие технические методы блокирования платежных операций в белорусском контуре.